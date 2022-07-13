Об этом информирует в телеграмме Офис генпрокурора.

Во время модернизации программного обеспечения государственного предприятия "Информационные судебные системы" экс-замгендиректора предоставил удаленный доступ третьим лицам к сетевому оборудованию, которое используется для функционирования электронной почты, Единого государственного реестра судебных решений и колл-центра.

В результате - нарушен порядок маршрута информации между сетями и искажен процесс ее обработки.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении бывшему заместителю Гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации Украины, который на момент совершения преступления исполнял обязанности Генерального директора ГП. Ему инкриминирован несанкционированный доступ к информационным ресурсам судебной системы" (ч. 1 ст. 361 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства правонарушения и всех причастных.

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