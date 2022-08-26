Экс-заместительнице начальника колонии на Донетчине и еще 9 правоохранителям из Токмака и Мелитополя объявили подозрения в госизмене
Правоохранители выявили, что экс-замначальника колонии в Донецкой области и еще 9 правоохранителей из Токмака и Мелитополя сотрудничают с армией РФ. Злоумышленникам объявили подозрения в госизмене
Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований .
Следствие установило, что с апреля 9 правоохранителей начали сотрудничать с захватчиками и патрулировать во временно оккупированных городах. Кроме того, подозреваемые склоняли к предательству других правоохранителей и проводили обыски в домах бывших коллег.
"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене девяти работникам правоохранительных органов, добровольно согласившимся "служить" в так называемой народной милиции временно оккупированных городов Токмак и Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении.
Также в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-заместительницы начальника одной из исправительных колоний в Донецкой области, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на сторону врага. Злоумышленница заняла должность в так называемой Службе исполнения наказаний оккупационных властей.
"Правоохранители подозреваются в государственной измене, а экс-чиновница обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - добавляют в ГБР.
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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