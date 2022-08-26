Об этом информирует в телеграме Государственное бюро расследований .

Следствие установило, что с апреля 9 правоохранителей начали сотрудничать с захватчиками и патрулировать во временно оккупированных городах. Кроме того, подозреваемые склоняли к предательству других правоохранителей и проводили обыски в домах бывших коллег.

"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене девяти работникам правоохранительных органов, добровольно согласившимся "служить" в так называемой народной милиции временно оккупированных городов Токмак и Мелитополь Запорожской области", - говорится в сообщении.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении экс-заместительницы начальника одной из исправительных колоний в Донецкой области, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на сторону врага. Злоумышленница заняла должность в так называемой Службе исполнения наказаний оккупационных властей.

"Правоохранители подозреваются в государственной измене, а экс-чиновница обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - добавляют в ГБР.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ сообщила о подозрении еще двум "высоким должностным лицам" оккупационных властей РФ на временно захваченных территориях Востока Украины.

3 августа Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасчины.

Двое сотрудниц уголовно-исполнительной службы Херсонской области сдавали российским оккупантам данные должностных лиц, не согласившихся перейти на сторону РФ и выехавших на подконтрольную Украине территорию.

15 августа СБУ сообщила о задержании работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесчины.

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