Экс-заместитель Ермака Тимошенко утверждает, что выиграл суд против НАПК: детали

Об этом он написал в Facebook .

Тимошенко заявил, что 8 месяцев назад ушел из ОП, якобы для того, чтобы не подвергать президента информационным атакам. Эксчиновник утверждает, что все это время он с женой и сыном находился в Киеве и помогал военным.

"Отвечать на упреки, которые тогда были, решил цивилизованным способом и в законном порядке. На днях в суде были опровергнуты все имеющиеся претензии НАПК по мне", - написал он.

"Время выходить из тишины", - добавил Тимошенко.

Напомним, НАПК подозревало Тимошенко в том, что он, занимая должность заместителя руководителя ОП, направил письмо в ГНСУ с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну. Действия Тимошенко квалифицировали по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Кроме того, НАПК заявило, что Тимошенко в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе Emili Resort, дважды из которых – вместе с женой и сыном. Эксчиновник подтвердил факт проживания, но документы об уплате за номер предоставить не смог.

Еще одним эпизодом является совершение им действий в условиях реального конфликта интересов. Летом 2022 года Тимошенко безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan. Тимошенко безвозмездных услуг по прокату авто составила 122 тыс. грн", - писала пресс-служба НАПК.