Экс-заместитель директора харьковского авиапредприятия подозревается в растрате почти 30 млн грн
Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате почти 30 млн грн бывшему первому заместителю генерального директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
С учетом того, что местонахождение указанного лица не установлено, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 (письменное уведомление о подозрении - ИФ) УПК Украины ", - сообщается на официальной странице САП в Facebook.
По версии следствия, подозреваемый причастен к растрате более EUR553 тыс. И $ 1 млн 932 тыс., что на момент совершения уголовного преступления составляло почти 30 млн грн.
По данным предварительного расследования, с мая 2013 года по январь 2015 первый заместитель гендиректора ХГАПП, злоупотребляя своим служебным положением, перевел средства предприятия другому субъекту хозяйствования с иностранной регистрацией за предоставление агентских услуг по продаже товаров военного назначения за рубеж. Однако на самом деле никакие услуги получены не были.
Досудебное расследование продолжается.
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