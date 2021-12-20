Экс-заключенный "Изоляции" Асеев планирует добиться санкций в отношении виновных в пытках над пленными
Журналист и экс-заключенный тюрьмы так называемой ДНР "Изоляция" Станислав Асеев стремится добиться введения санкций ЕС и США против виновных в пытках пленных
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Первая цель состоит в том, чтобы наложить санкции на преступников "Изоляции", данные о которых мы и предоставляем", - пояснил Асеев цели поездок в страны ЕС и США.
Он отметил, что если бывший комендант тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский ("Палыч") в течение двух лет свободно жил в Киеве, то такие люди могут быть где угодно.
По словам Асеева, многие начальники тюрьмы "не намерены всю свою жизнь жить в Донецке".
"Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании "Изоляции", и отрицать уже будет сложнее", - добавил он.
Журналист отметил, что стратегически "Изоляция" должна стать проблемой для России на международном уровне, чтобы ее закрыли.
"Во избежание разглашений, подобных моим и других пострадавших заключенных, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные тюрьмы. Для этого нужно давление на Россию через госдепартамент и конгресс США, парламенты европейских стран" , - подытожил Станислав Асеев.
Справка: "Изоляция" - это объект на территории бывшего арт-центра в Донецке. В октябре 2019 года украинские СМИ сообщили, что в 2014 году боевики обустроили там тюрьму и содержат, пытают и убивают тех, кто якобы совершил "преступления" против "ДНР".
- Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и истязал током пленных.
- В среду, 10 ноября, суд арестовал экс-коменданта застенка оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца (до 7 января).
- Преступнику объявили подозрения в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
- СБУ опубликовала показания Дениса Куликовского по поводу пыток в "Изоляции".
- 26 ноября сообщили, что еще один обвиняемый по делу пыток в "Изоляции" Евгений Бражников уехал из Украины. В марте 2020 года Станислав Асеев назвал имена тех, кто помогал террористам пытать пленных и вернулся в Украину во время обмена пленными. Один из них - Евгений Бражников.
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