Экс-заключенные-"вагнеровцы" рассказали о массовых убийствах мирных жителей Украины, в частности детей

Об этом они рассказали проекту Gulagu.Net, передает "Сибирь.Реалии".

Экс-заключенный Максим Зеленов рассказал, что в ноябре 2022 года в Иркутскую тюрьму для правоохранителей прибыл лично Евгений Пригожин. Из двух колоний в ЧВК Вагнера забрали 500 заключенных.

По словам Зеленова, в лагере на окраинах Луганска заключенных для тренировки заставляли таскать камни с находящейся рядом горы. В случае отказа наемников убивали.

"Один пацан отказался, и все, его убили. Прямо при нас его палками забили. Он еще был жив, но его привязали с дерева, и всем сказали если к нему подойдете - вам п**да. Расстреливали при мне людей, прямо в затылок, из автомата", - рассказал он.

Сам Зеленов был назначен командиром группы "Амбрелла" из 11 человек, куда вошли заключенные с ВИЧ и гепатитом С, сам вагнеровец страдает сахарным диабетом.

Зеленов рассказал, что в одном населенном пункте вагнеровцы убили несколько десятков гражданских жителей.

"Е**ш их всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. До пятиэтажки этой дошли, мы муж 40 убили, наверное. Это было мирное население. Сзади стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже Это называлось, как сам Пригожин говорил, "Одну гранату в дверь, другую в окно, если кто-то выжил - добивать", - говорит он.

Издание отмечает, что это мог быть населенный пункт под Соледаром.

Второй эксзаключенный, Алексей Чернявский, рассказал, что во время учений командиры ЧВК Вагнера искали тех, кто "готов убивать женщин и детей".

Во время одной из зачисток мы видели это. Видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Дети там плакали. Мы зашли, там женщина была и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог, вышел оттуда. выполнили другие люди из моей группы, они убили тех, кто там плакал. Они плакали от ранения, просили помощи, но те, напротив, их добили. Женщине 35 лет, девочке 7 лет", - заявил Чернявский.

Экс-вагнеровцы утверждают, что 1 января 2023 года они сбежали из базы ЧВК, сейчас они, вероятно, находятся на территории Луганской области.