Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Экс-заключенные-"вагнеровцы" рассказали о массовых убийствах мирных жителей Украины, в частности детей

Экс-заключенные-"вагнеровцы" рассказали о массовых убийствах мирных жителей Украины, в частности детей

6 сентября, 2023 среда
19:35
Война с Россией

Экс-заключенные-"вагнеровцы" рассказали об условиях и требованиях для работы в ЧВК: в обязанности наемников входило убивать мирных жителей Украины, в том числе детей

Об этом они рассказали проекту Gulagu.Net, передает "Сибирь.Реалии".

Экс-заключенный Максим Зеленов рассказал, что в ноябре 2022 года в Иркутскую тюрьму для правоохранителей прибыл лично Евгений Пригожин. Из двух колоний в ЧВК Вагнера забрали 500 заключенных.

По словам Зеленова, в лагере на окраинах Луганска заключенных для тренировки заставляли таскать камни с находящейся рядом горы. В случае отказа наемников убивали.

"Один пацан отказался, и все, его убили. Прямо при нас его палками забили. Он еще был жив, но его привязали с дерева, и всем сказали если к нему подойдете - вам п**да. Расстреливали при мне людей, прямо в затылок, из автомата", - рассказал он.

Сам Зеленов был назначен командиром группы "Амбрелла" из 11 человек, куда вошли заключенные с ВИЧ и гепатитом С, сам вагнеровец страдает сахарным диабетом.

Зеленов рассказал, что в одном населенном пункте вагнеровцы убили несколько десятков гражданских жителей.

"Е**ш их всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. До пятиэтажки этой дошли, мы муж 40 убили, наверное. Это было мирное население. Сзади стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже Это называлось, как сам Пригожин говорил, "Одну гранату в дверь, другую в окно, если кто-то выжил - добивать", - говорит он.

Издание отмечает, что это мог быть населенный пункт под Соледаром.

Второй эксзаключенный, Алексей Чернявский, рассказал, что во время учений командиры ЧВК Вагнера искали тех, кто "готов убивать женщин и детей".

Во время одной из зачисток мы видели это. Видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Дети там плакали. Мы зашли, там женщина была и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог, вышел оттуда. выполнили другие люди из моей группы, они убили тех, кто там плакал. Они плакали от ранения, просили помощи, но те, напротив, их добили. Женщине 35 лет, девочке 7 лет", - заявил Чернявский.

Экс-вагнеровцы утверждают, что 1 января 2023 года они сбежали из базы ЧВК, сейчас они, вероятно, находятся на территории Луганской области.

  • В Кремле считают, что и после ликвидации основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа.
Вагнергейт
Евгений Пригожин
Читайте также:
винищувач F-16
5 сентября, 2023 вторник
В минобороны Бельгии заявили, что не предоставят Украине истребители F-16: названа причина
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
5 сентября, 2023 вторник
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
Віталій Буяльський
6 сентября, 2023 среда
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 37.98
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
20:36
Суд ЕС согласовал отмену санкций против российского бизнесмена Шульгина
20:13
Энтони Блинкен
США будут помогать Украине с лечением ментального здоровья после завершения войны
20:00
Обзор
Победные новости 560 дня войны: ССО уничтожили склад управляемых ракет возле Бахмута, украинцы смогут зарабатывать на разоблачении коррупционеров
19:49
Эксклюзив
"Подходим к критическому этапу войны": дипломат Огрызко назвал причины визита Блинкена в Киев
19:45
Зеленский анонсировал два решения по закону о декларировании
19:26
Эксклюзив
"Вероятно, Умеров установит справедливость": нардеп Цымбалюк об отсутствии экс-военнослужащих на фронте
19:19
ВСУ поразили российский склад боеприпасов, 2 пункта управления и 3 артсредства, - сводка Генштаба
19:03
Молдова отказалась платить "долги", выставленные российским Газпромом
18:54
Обновлено
РФ ударила по рынку в Константиновке: 17 человек погибли, 32 ранены
18:49
Обзор
Юлия Федив: что известно о кандидате на должность главы Минкульта
18:40
Президент Румынии отреагировал на инцидент с вероятным падением обломков российского дрона
18:34
Обновлено
Парламент согласовал за назначение Рустема Умерова новым министром обороны
18:17
Эксклюзив
Президент Ассоциации украинских банков рассказал, какой курс доллара ждать украинцам до конца года
17:59
Transfermarkt сообщил, сколько "Динамо" заработало на трансфере капитана в Бельгию
17:52
Обновлено
Шмыгаль обсудил с Блинкеном финансовую поддержку от США и защиту энергетической инфраструктуры
17:47
"Кампания по уничтожению репутации": Бубка отреагировал на обвинения в ведении бизнеса в "ДНР"
17:42
Moderna
Moderna заявила об эффективности ее вакцины против нового варианта коронавируса
17:36
Иран
Иран и Саудовская Аравия возобновили дипломатические отношения после 7-летнего перерыва
17:28
Судье Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП с нацгвардейцем, продлили арест
17:18
"Желтая лента" запустила чат-бот для обнаружения организаторов псевдовыборов на ВОТ
17:06
Эксклюзив
Силы обороны заявили об успехе на Клищиевском направлении
17:03
Нардепы Гнатенко и Юрченко предлагают распустить местные советы там, где действуют военные администрации, - законопроект
17:00
Жадан представил в Ужгороде и Львове сборник стихов "Скрипниковка"
16:57
Мбаппе ради тренировок с ПСЖ отказался от космических денег
16:37
В Украине выйдет книга Сашка Дерманского и Татьяны Копытовой о спасении животных во время войны
16:23
С 1 октября некоторые категории женщин должны стать на военный учет: в Раде рассказали подробности
16:18
В Госдуме РФ заявили, что Суровикину нашли новую "неплохую должность в СНГ"
16:18
Дело экс-руководителей ПриватБанка о хищении перед национализацией было передано в суд
16:12
Эксклюзив
Оккупанты активно перебрасывают подразделения из Херсона в направлении Запорожья, - волонтер Головня
16:10
Эксклюзив
Гауляйтер Балицкий, сообщив о "тактическом отступлении" рашистов из Работиного, разрушил российскую ИПСО, - Братчук
16:04
Обновлено
Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"
16:00
инсулин
В оккупированном Мариуполе людям, не имеющим паспорта РФ, отказывают в выдаче инсулина
15:52
В Сумской и Харьковской области на минах взорвались автомобили: ранены 5 человек
15:42
Министр обороны Румынии подтвердил обломки российского дрона на территории страны
15:36
Эксклюзив
Эксперт по авиации рассказал, как украинский "Нептун" стал сухопутной ракетой
15:25
В Китае чиновникам запретили использовать айфоны для работы
15:23
Присвоили 1,4 млн грн зарплаты во время оккупации: двум экс-чиновницам Херсонского горсовета объявили подозрение
15:21
Деньги
С начала года государство компенсировало 126 млн грн предпринимателям, взявшим на работу переселенцев
15:00
Зеленский вручил погоны генералов украинским правоохранителям и военным
14:59
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV