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Экс-вице-президент Европарламента подала апелляцию на запрос о снятии с нее неприкосновенности, - Politico

25 февраля, 2023 суббота
14:43
Мир

Бывшая вице-президент Европарламента Ева Кайли обжаловала требование европейской прокуратуры о снятии с нее неприкосновенности из-за возможных нарушений в оплате труда помощников

Об этом информирует Politico .

Апелляция, которую подал адвокат Спирос Паппас, касается дела по снятию неприкосновенности с Кайли в связи с возможными неточностями по поводу денег, выплаченных работникам парламента. Дело было возбуждено после заключения экс-вице-президента в декабре 2022 года в рамках расследования коррупционного скандала "Катаргейт".

По информации европейской прокуратуры, запрос о снятии неприкосновенности с Кайли основывается на отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). В нем информируют о "подозрениях в мошенничестве, которое наносит ущерб бюджету ЕС в связи с управлением парламентской надбавкой". Также на основе этого отчета был подан запрос о снятии неприкосновенности с евродепутата от Греции Марии Спираки.

Паппас назвал решение прокуратуры "необоснованным".

Запрос о снятии иммунитета с Кайли касается "фактов, относящихся к прошлым годам, без обязательного автоматического расследования, несмотря на то, что соответствующее расследование уже завершено компетентной и независимой службой OLAF".

В апелляции утверждают, что для того, чтобы лишить неприкосновенности депутата Европарламента, необходимо поймать его на совершении незаконных действий. Это условие не было соблюдено в случае с Кайли, поскольку речь идет о ее правонарушениях с 2014 по 2020 годы.

Также в апелляции отмечают, что иммунитет можно снять, если подозреваемый может препятствовать властям провести полноценное расследование. Паппас подчеркнул, что это условие также не было соблюдено.

Издание пишет, что Кайли содержат под стражей с декабря 2022 года. Причиной стали предварительные обвинения в участии в преступной организации, коррупции и отмывании денег. Их виснули в рамках расследования лоббистской деятельности Катара в Брюсселе, известной как "Катаргейт".

  • Вице-президент Европарламента Еву Кайли задержали в Бельгии в связи с коррупционным расследованием в отношении Катара, после чего ее исключили из собственной политической партии в Греции и приостановили членство в политгруппе Европарламента. 11 декабря Кайли арестовали .
  • Впоследствии Европарламент проголосовал за лишение Евы Кайли статуса вице-президента.
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