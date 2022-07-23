Экс-вице-премьеру Сивковичу объявили подозрение в сотрудничестве с ФСБ

Об этом сегодня, 23 июля 2022, через свой официальный сайт сообщило Государственное бюро расследований.

Вместе с ним на российскую разведку, подчеркивают в ведомстве, работал экс-руководитель Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич.

При этом ГБР называет имена, фамилии и должности офицеров Федеральной службы безопасности России, с которыми общался Сивкович.

Следствие установило, что 5-я служба Федеральной службы безопасности России образовала преступную организацию для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Возглавил ее начальник 9 ("украинского") управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ России Игорь Чумаков. входили сотрудники ФСБ, в том числе Александр Чулиндин, Марина Терентьева и представители других государственных органов страны-агрессора, привлекли к своей противоправной деятельности и представителей бывшей власти в Украине, которые в 2014 году "перебрались" в Москву, в частности Владимира Сивковича. Также в преступную группу входил экс-начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, который в свою очередь привлек в группу других граждан Украины", - отметили в ГБР.

При этом Сивкович "координировал работу с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие государственную тайну, а также пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины".

Для этого, как заявляют в ГБР, Сивкович с целью прикрытия создал в Москве "политический офис", работники которого вроде бы занимались общественно-политической деятельностью.

"А на самом деле проводили разведывательно-подрывную деятельность против Украины. Они привлекали к негласному сотрудничеству лиц, имеющих разведывательные возможности на территории Украины и способные оказывать помощь работникам ФСБ", - говорится в сегодняшнем прессрелизе ГБР.

Владимир Сивкович сообщил о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), а сотрудникам 5-й службы ФСБ Игорю Чумакову, Александру Чулиндину и Марине Терентьевой по ч. 1 ст. 114. (шпионаж).

Справка

Владимир Сивкович в 80-х годах служил в органах КГБ СССР.

Затем занимался бизнесом и политикой. Был связан с политическими силами Леонида Кучмы (Народно-демократическая партия, "Трудовая Украина"), затем перешел к Януковичу.

Во время Оранжевой революции редакция "5 канала" обвиняла его в препятствии их вещания.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года стал силовым вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

В октябре 2010 года Сивкович назначен заместителем секретаря СНБО.

В День Независимости Украины, 24 августа 2013 года, получил воинское звание генерал-майора запаса.

Расследование госизмены Сивковича ГБР началось 9 июня .

Также он подозревается в координировании (совместно с тогдашним руководством КГГА и МВД) силового расхождения студентов возле Монумента Независимости в Киеве, которое проводилось спецподразделением "Беркут" 30 ноября 2013 года.

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