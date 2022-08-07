Об этом сообщает La Repubblica .

По данным издания, здоровье Чубайса улучшилось и 6 августа его выписали из больницы города Ольбия на Сардинии. В то же время отмечается, что результатов токсикологического анализа бывшего высокопоставленного чиновника пока нет. Врачи уверены, что он перенес синдром Гийена-Барре. Чубайс отправился во Франкфурт-на-Майне в Германии, где пройдет реабилитацию.

В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей и проводников рыночных реформ в России. Работал в командах Анатолия Собчака, Егора Гайдара, Бориса Ельцина. Возглавлял администрацию президента Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов. При президентстве Дмитрия Медведева возглавил госкорпорацию "Роснано".

После полномасштабного российского вторжения в Украину уехал из РФ со своей женой.

31 июля Анатолий Чубайс был госпитализирован в реанимационное отделение клиники в Италии.

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