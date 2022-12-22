Экс-вице-премьер РФ Рогозин незаконно пересек государственную границу Украины

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

ГПСУ установила, что экс-глава Роскосмоса и бывший вице-премьер России Рогозин незаконно пересек украинскую границу и сейчас находится на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи", – пишет пресс-служба.

ГПСУ призывает россиян не нарушать законодательство нашей страны, потому что за это угрожает ответственность.

Напомним, вчера 21 декабря Рогозин и так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко получили ранения в Донецке после обстрела ресторана, где они праздновали свадьбу экс-главы Роскосмоса.

По данным "Базы", Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Издание "SOTA" сообщает, что Рогозин был ранен в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения. Ранен также так называемый глава правительства ДНР Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убит.

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