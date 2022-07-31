Экс-вице-премьер РФ Чубайс попал в Европе в реанимацию. Есть подозрение на преднамеренное отравление
67-летний бывший российский вице-премьер-министр Анатолий Чубайс в воскресенье, 31 июля 2022 года, госпитализирован в реанимационное отделение одной из европейских клиник
Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак.
Свою карьеру Чубайс начинал с должности советника у ее отца Анатолия Собчака, когда тот являлся мэром Санкт-Петербурга.
"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (женой Анатолия Чубайса, - ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо. Внезапно начали отниматься руки и ноги", - отметила Ксения Собчак.
Также она привела комментарий лично Чубайса:
"Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена - Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
Синдром Гийена - Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
"Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты на предмет ядовитых веществ", - добавляет по этому поводу информационный российский ТГ-канал Ateo Breaking .
Справка
В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей рыночных реформ в России. Работал в командах Собчака, Гайдара, Ельцина.
Возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов.
При Медведеве возглавил госкорпорацию "Роснано".
В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину (24 февраля 2022 года) уехал из РФ со своей женой Авдотьей. Их видели в разных местах – в Турции, на Кипре, в Дубае и в Италии.
При этом открыто российскую агрессию Чубайс не осуждает. Близкие люди объясняют это его страхом перед якобы неизбежным в таком случае покушением, поскольку правитель России Владимир Путин и его окружение воспримут это как измену.
В Украине Чубайс в детстве учился в школе. В 1-й класс он пошел в школу №38 в Одессе (1962). Затем учился в школе № 6 во Львове.
После Львова переехал с родителями в Санкт-Петербург (тогдашнее название – Ленинград).
Его отец Борис Матвеевич Чубайс был отставным полковником, участником Второй мировой войны. Преподавал марксизм-ленинизм.
Еще один сын Бориса Чубайса Игорь Чубайс является ученым-философом и настроенным против режима Путина оппозиционером.
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