Экс-ведущей каналов Медведчука Диане Панченко сообщили подозрение в госизмене

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

По данным следствия, Панченко с октября 2022 года пропагандирует Россию, регулярно оправдывает агрессию на своем YouTube-канале, поддерживает оккупацию украинских территорий, а также манипулирует информацией и призывает украинцев не противиться оккупантам. После того как работала на подлежащих санкциям телеканалах Медведчука, она переехала в оккупированный Донецк, чтобы продолжать информационную диверсию в пользу страны-захватчика.

"Фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам. Материалы указанного содержания Панченко систематически выкладываает на своем ютуб-канале , который насчитывает около 1 млн пользователей", - объясняют правоохранители.

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Кроме того, Панченко распространяет пропагандистские сюжеты и публикации по сети прокремлевских Telegram-каналов, говорят в СБУ.

На основании новых фактов следователи сообщили фигурантке о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Что предшествовало

4 января против бывшей ведущей пророссийских телеканалов NewsOne, "Первый независимый" и Ukrlive Дианы Панченко возбудили уголовное дело.

24 января СБУ сообщила о подозрении Панченко в производстве и распространении, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.