Экс-вагнеровец Медведев хотел вернуться из Норвегии в Россию, но был задержан на границе

Об этом сообщает Barents Observer.

Андрей Медведев был задержан в пятницу вечером в Гренсе Якобсельве, когда в темноте пытался пересечь границу обратно на Кольский полуостров.

Полиция региона Финнмарк подтвердила задержание мужчины в возрасте около 20 лет, ему будут предъявлены обвинения в нарушении пограничных правил. Ни имени, ни национальности задержанного не называли, но подтвердили, что тот собирался уехать из Норвегии в Россию.

Пересекать сухопутную границу на местности запрещено.

Попытка пересечения границы произошла лишь спустя несколько часов после короткой встречи Медведева с журналистом Barents Observer в центре Киркенеса. Тогда 27-летний бывший боец Вагнера сказал, что намерен пересечь границу и ищет кого-то с автомобилем, который мог бы его подвезти.

Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, примерно в 50 км от Киркенеса. В Гренсе Якобсельве Норвегию и Россию разделяет только маленькая и мелкая река. Непонятно, как Медведев попал на это место. Общественного транспорта к пограничной реке нет.