Экс-вагнеровец Медведев хотел вернуться из Норвегии в Россию, но был задержан на границе
Норвежская полиция задержала ранее сбежавшего из РФ экс-командира ЧВК Вагнера Андрея Медведева, просящего об убежище, при попытке нелегального пересечения границы с Россией
Об этом сообщает Barents Observer.
Андрей Медведев был задержан в пятницу вечером в Гренсе Якобсельве, когда в темноте пытался пересечь границу обратно на Кольский полуостров.
Полиция региона Финнмарк подтвердила задержание мужчины в возрасте около 20 лет, ему будут предъявлены обвинения в нарушении пограничных правил. Ни имени, ни национальности задержанного не называли, но подтвердили, что тот собирался уехать из Норвегии в Россию.
Пересекать сухопутную границу на местности запрещено.
Попытка пересечения границы произошла лишь спустя несколько часов после короткой встречи Медведева с журналистом Barents Observer в центре Киркенеса. Тогда 27-летний бывший боец Вагнера сказал, что намерен пересечь границу и ищет кого-то с автомобилем, который мог бы его подвезти.
Вскоре после разговора ему, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, примерно в 50 км от Киркенеса. В Гренсе Якобсельве Норвегию и Россию разделяет только маленькая и мелкая река. Непонятно, как Медведев попал на это место. Общественного транспорта к пограничной реке нет.
- Напомним, командир первого отделения 4 взвода 7 штурмового отряда ПИК Вагнера Андрей Медведев нелегально перешел российско-норвежскую границу. Мужчина собирался дать показания о преступлениях вагнеровцев, включая их руководство.
- 25 января сообщалось, что беглец и боевик ЧВК Вагнера Андрей Медведев вышел из следственного изолятора в Норвегии, ранее мужчина просил политическое убежище.
- Позже в Reuters проинформировали, что в Норвегии правоохранители в дальнейшем будут допрашивать бывшего командира ЧВК Вагнера.
- В феврале экс-командира отделения ЧВК Вагнера Андрея Медведева, сбежавшего в Норвегию, арестовали за драку у бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских во время задержания.
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