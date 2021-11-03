Экс-тренер Усика спрогнозировал, как сложится его бой с непобедимым украинцем

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Джеймса Али Башира, который сейчас тренирует Владислава Сиренко, украинец способен победить многих топбоксеров - британцев Диллиана Вайта, Дерека Чисору и бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера из Новой Зеландии. Однако он пока не готов бросить вызов Александру Усику.

"Я не думаю, что он может сейчас избить Александра Усика. Потому что у Усика есть что-то в своем стиле, что помогает побеждать обычного боксера. Я считаю, что Влад Сиренко должен стать более образованным, чтобы быть в ринге с Александром Усиком. Я думаю, он на расстоянии нескольких лет от этого. Сиренко будет тяжело избить Усика. Я много раз видел, как он боксирует, и скажу - нет", - объяснил Башир, который в 2016 году привел Усика к чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90, 7 кг).

26-летний Владислав Сиренко выиграл среди профессионалов все 18 поединков.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).