Экс-тренер Усика спрогнозировал, как сложится его бой с непобедимым украинцем
Американский тренер Джеймс Али Башир заявил, что Владислав Сиренко пока не готов конкурировать с Александром Усиком за лидерство в супер тяжелом дивизионе
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Джеймса Али Башира, который сейчас тренирует Владислава Сиренко, украинец способен победить многих топбоксеров - британцев Диллиана Вайта, Дерека Чисору и бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера из Новой Зеландии. Однако он пока не готов бросить вызов Александру Усику.
"Я не думаю, что он может сейчас избить Александра Усика. Потому что у Усика есть что-то в своем стиле, что помогает побеждать обычного боксера. Я считаю, что Влад Сиренко должен стать более образованным, чтобы быть в ринге с Александром Усиком. Я думаю, он на расстоянии нескольких лет от этого. Сиренко будет тяжело избить Усика. Я много раз видел, как он боксирует, и скажу - нет", - объяснил Башир, который в 2016 году привел Усика к чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90, 7 кг).
26-летний Владислав Сиренко выиграл среди профессионалов все 18 поединков.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 27 октября канадский боксер Бермейн Стиверн посоветовал Энтони Джошуа нанять для подготовки к реваншу с Александром Усиком бывшего тренера украинца – Джеймса Али Башира.
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