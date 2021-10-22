Экс-тренер Усика сделал ошеломляющий прогноз на бой украинца с Фьюри
Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер победит британца Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Два боковых".
По словам Башира, Усик сейчас, возможно, является лучшим боксером мира, а в супертяжелом весе ему точно нет равных.
"Я думаю, что он может побить Фьюри. Мне кажется, что у него есть стиль и скорость, чтобы победить Тайсона. Ему просто нельзя позволять Фьюри напирать и наваливаться на него, потому что из-за этого Усик устанет. Это его измотает, ведь на нем будет отдыхать большой 127-килограммовый парень. Но я думаю, что сейчас Усик - лучший боксер в супертяжелом весе ", - рассказал Башир.
Он спрогнозировал, что в предполагаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира Усик победил бы Фьюри по очкам.
"Тайсон попытается надавить на него и нокаутировать в поздних раундах. Усик будет пытаться победить его по очкам. Возможно, он поймает Тайсона в концовке боя. Знаете, Фьюри нелегко нокаутировать. Поэтому я считаю, что Усик победил бы по очкам", - сказал Башир, который в 2016 году привел украинца к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
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Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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