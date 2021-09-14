Экс-тренер Усика бурно отреагировал на обвинения, что он "слил" Джошуа план победы над украинцем

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Башира, он не "сливал" в лагерь Джошуа информацию о слабых сторонах Усика, а просто смоделировал в роли эксперта, какие бы советы он давал украинскому и британскому боксерам, если бы находился в углу каждого из них во время боя.

"Я играл роль комментатора, я не играл роль бывшего тренера. Я сказал, что бы сделал, если был бы тренером Усика, и что бы я сделал, если бы был тренером Джошуа. Как делали сотни других экспертов. Поэтому я не единственный человек, который видит, как действовать. Я не назвал фаворитом Джошуа или Усика. Я просто играл роль эксперта. Так что, пусть идут со своими обвинениями к черту", - сказал Башир и добавил. что не сделал ничего плохого для Усика.

В 2016 году американец привел Александра Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 боксер прекратил сотрудничество с Баширом.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).