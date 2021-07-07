Экс-тренер Украины и "Динамо" заявил о желании возглавить сборную России

Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".



По словам Рианчо, для него была бы большая честь стать главным тренером сборной России.



"Для меня было бы большой честью возглавить сборную России! У них большой потенциал, таким проектом очень легко достичь результата. В "Динамо" мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас же украинская команда формируется игроками "Динамо", которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", - сказал Рауль Рианчо.



Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов. Сообщается, что вскоре его могут отправить в отставку из-за позорного выступления на Евро-2020.



Последним местом работы Рауля Рианчо был московский "Спартак", где он в 2018 году сначала был ассистентом Массимо Карреры, а затем возглавлял команду на правах исполняющего обязанности главного тренера.



Рианчо известен украинским фанатам благодаря работе в киевском "Динамо" и сборной Украины по футболу.

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