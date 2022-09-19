Экс-тренер "Шахтера" возглавил одного из лидеров АПЛ
Бывший главный тренер "Шахтера" итальянец Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Брайтона", занимающим в чемпионате Англии четвертое место
Об этом сообщает официальный сайт "Брайтона".
Английский клуб подписал с Де Дзерби контракт на четыре года. в должности главного тренера "Брайтона" итальянец заменил возглавившего "Челси" Грэма Поттера.
После шести туров чемпионата Англии "Брайтон" находится в группе лидеров и занимает четвертое место.
43-летний Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" с мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в нынешнем сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов. также он тренировал итальянские "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" и "Сассуоло".
Итальянца в должности главного тренера "Шахтера" заменил хорват Игорь Йовичевич.
-
11 июля Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.92
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное