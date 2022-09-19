Об этом сообщает официальный сайт "Брайтона".

Английский клуб подписал с Де Дзерби контракт на четыре года. в должности главного тренера "Брайтона" итальянец заменил возглавившего "Челси" Грэма Поттера.

После шести туров чемпионата Англии "Брайтон" находится в группе лидеров и занимает четвертое место.

43-летний Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" с мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в нынешнем сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов. также он тренировал итальянские "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" и "Сассуоло".

Итальянца в должности главного тренера "Шахтера" заменил хорват Игорь Йовичевич.

11 июля Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".

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