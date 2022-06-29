Экс-тренер "Шахтера" возглавил французский "Лилль"
Бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил французский "Лилль"
Об этом сообщает официальный сайт " Лилля ".
49-летний Паулу Фонсек подписал с "Лиллем" двухлетний контракт. В штаб португальца вошли ассистенты Тьяго Леаль и Хорхе Масиэль, тренер по физической подготовке Паулу Мурану и тренер вратарей Антониу Феррейра.
Под руководством Жослена Гурвеннека "Лилль" финишировал на 10 месте в чемпионате Франции, а год перед этим клуб выиграл Лигу 1.
Фонсека работал в "Шахтере" в 2016-2019 годах. После этого два сезона тренировал "Рому". Последний год был безработным
- В августе 2021 года сообщалось, что экс главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить московский "Спартак".
- После этого Фонсека мог оказаться в английском "Ньюкасле".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное