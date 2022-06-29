Экс-тренер "Шахтера" возглавил французский "Лилль"

Об этом сообщает официальный сайт " Лилля ".

49-летний Паулу Фонсек подписал с "Лиллем" двухлетний контракт. В штаб португальца вошли ассистенты Тьяго Леаль и Хорхе Масиэль, тренер по физической подготовке Паулу Мурану и тренер вратарей Антониу Феррейра.

Под руководством Жослена Гурвеннека "Лилль" финишировал на 10 месте в чемпионате Франции, а год перед этим клуб выиграл Лигу 1.

Фонсека работал в "Шахтере" в 2016-2019 годах. После этого два сезона тренировал "Рому". Последний год был безработным

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb