Экс-тренер "Шахтера" нашел новую команду

О своем назначении Каштру объявил в Instagram.

"Готов начать прогулку с одинокой звездой на груди", – написал Каштру и добавил фото с футболкой бразильского клуба.

60-летний Каштру заключил с "Ботафого" контракт на два года.

"Ботафого" в прошлом сезоне выиграл соревнования во втором бразильском дивизионе и вышел в серию A.

Каштру тренировал "Шахтер" с 2019 по 2021 год.

Напомним, 19 марта Луиш Каштру подверг критике мировых лидеров за бездействие в условиях российской агрессии против Украины.

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