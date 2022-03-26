Экс-тренер "Шахтера" нашел новую команду
Бывший главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру назначен главным тренером бразильского "Ботафого"
О своем назначении Каштру объявил в Instagram.
"Готов начать прогулку с одинокой звездой на груди", – написал Каштру и добавил фото с футболкой бразильского клуба.
60-летний Каштру заключил с "Ботафого" контракт на два года.
"Ботафого" в прошлом сезоне выиграл соревнования во втором бразильском дивизионе и вышел в серию A.
Каштру тренировал "Шахтер" с 2019 по 2021 год.
- Напомним, 19 марта Луиш Каштру подверг критике мировых лидеров за бездействие в условиях российской агрессии против Украины.
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