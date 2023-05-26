Экс-тренер "Шахтера" начал переговоры с клубом АПЛ

Об этом сообщает Record Sport.

По информации источника, в "Эвертоне" ищут нового тренера, если по итогам сезона не будет продолжено сотрудничество с Шоном Дайчем.

Представители "Эвертона" уже провели первые переговоры с главным тренером бразильского "Ботафого" Луишем Каштру. Его действующий контракт рассчитан до конца 2023 года.

Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" с 2019 по 2021 год, под его руководством команда в сезоне 2019/20 выиграла чемпионат Украины и дошла до полуфинала Лиги Европы.