Экс-тренер "Шахтера" начал переговоры с клубом АПЛ
Бывший тренер "Шахтера" Луиш Каштру провел первые переговоры с английским "Эвертоном"
Об этом сообщает Record Sport.
По информации источника, в "Эвертоне" ищут нового тренера, если по итогам сезона не будет продолжено сотрудничество с Шоном Дайчем.
Представители "Эвертона" уже провели первые переговоры с главным тренером бразильского "Ботафого" Луишем Каштру. Его действующий контракт рассчитан до конца 2023 года.
Луиш Каштру возглавлял "Шахтер" с 2019 по 2021 год, под его руководством команда в сезоне 2019/20 выиграла чемпионат Украины и дошла до полуфинала Лиги Европы.
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"Эвертон" идет 17-м в турнирной таблице АПЛ и опережает "Лестер" и "Лидс" из зоны вылета всего на 2 балла. К концу сезона – 1 матч.
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За "Эвертон" играет украинец Виталий Миколенко.
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