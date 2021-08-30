Экс-тренер "Шахтера" может возглавить московский "Спартак"

Об этом сообщает Metaratings .



По информации источника, московский "Спартак" ведет переговоры с Паулу Фонсека. Португалец может возглавить российскую команду в ближайшее время, если договорится с руководством клуба.



"Спартак" неудачно стартовал в этом сезоне чемпионата России. Московский клуб занимает десятую позицию после 6-го тура. Он также покинул ЛЧ, где в квалификации проиграли "Бенфике" Романа Яремчука.



48-летний Паулу Фонсека работал в "Шахтере" в 2016 - 2019 годах. Последние два сезона тренировал "Рому".

Напомним, 14 апреля Паулу Фонсека заявил, что решил покинуть "Рому" после завершения сезона.