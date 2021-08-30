Экс-тренер "Шахтера" может возглавить московский "Спартак"
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить московский "Спартак"
Об этом сообщает Metaratings .
По информации источника, московский "Спартак" ведет переговоры с Паулу Фонсека. Португалец может возглавить российскую команду в ближайшее время, если договорится с руководством клуба.
"Спартак" неудачно стартовал в этом сезоне чемпионата России. Московский клуб занимает десятую позицию после 6-го тура. Он также покинул ЛЧ, где в квалификации проиграли "Бенфике" Романа Яремчука.
48-летний Паулу Фонсека работал в "Шахтере" в 2016 - 2019 годах. Последние два сезона тренировал "Рому".
- Напомним, 14 апреля Паулу Фонсека заявил, что решил покинуть "Рому" после завершения сезона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.85
- Актуальное
- Важное