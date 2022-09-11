Экс-тренер "Шахтера" может возглавить клуб АПЛ
Итальянец Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером английского "Брайтона"
Об этом сообщает The Telegraph .
По информации источника, в "Брайтоне" рассматривают Де Дзерби как одного из кандидатов на должность нового главного тренера. Есть информация, что стороны уже контактировали и начали переговоры.
Также среди кандидатов называют главного тренера норвежского "Буде-Глимта" Кьетиля Кнутсена. В "Брайтоне" цель – развитие молодых игроков – англичане ищут специалиста, который продолжит реализацию их философии.
"Брайтон" остался без главного тренера, ведь Грэм Поттер возглавил "Челси".
Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" 3 25 мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в новом сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов.
- 11 июля итальянец Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".
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