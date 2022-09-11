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Экс-тренер "Шахтера" может возглавить клуб АПЛ

11 сентября, 2022 воскресенье
00:52
Спорт

Итальянец Роберто Де Дзерби может стать новым главным тренером английского "Брайтона"

Об этом сообщает The Telegraph .

По информации источника, в "Брайтоне" рассматривают Де Дзерби как одного из кандидатов на должность нового главного тренера. Есть информация, что стороны уже контактировали и начали переговоры.

Также среди кандидатов называют главного тренера норвежского "Буде-Глимта" Кьетиля Кнутсена. В "Брайтоне" цель – развитие молодых игроков – англичане ищут специалиста, который продолжит реализацию их философии.

"Брайтон" остался без главного тренера, ведь Грэм Поттер возглавил "Челси".

Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" 3 25 мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в новом сезоне на групповом раунде Лиги чемпионов.

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Италия
Роберто Де Дзерби
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