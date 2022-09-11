Об этом сообщает The Telegraph .

По информации источника, в "Брайтоне" рассматривают Де Дзерби как одного из кандидатов на должность нового главного тренера. Есть информация, что стороны уже контактировали и начали переговоры.

Также среди кандидатов называют главного тренера норвежского "Буде-Глимта" Кьетиля Кнутсена. В "Брайтоне" цель – развитие молодых игроков – англичане ищут специалиста, который продолжит реализацию их философии.

"Брайтон" остался без главного тренера, ведь Грэм Поттер возглавил "Челси".