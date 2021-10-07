Экс-тренер "Шахтера" может возглавить клуб АПЛ

Об этом сообщает HITC .



По информации источника, английский "Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к Фонсеке. Клуб АПЛ недоволен работой Стива Брюса, под руководством которого "сороки" неудачно стартовали в сезоне.



После семи туров в чемпионате Англии "Ньюкасл" набрал всего три очка, и занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице АПЛ.

48-летний Паулу Фонсека работал в "Шахтере" в 2016 - 2019 годах. Последние два сезона тренировал "Рому".

Напомним, 14 апреля Паулу Фонсека заявил, что решил покинуть "Рому" после завершения сезона.

30 августа сообщалось, что экс-главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить московский "Спартак".