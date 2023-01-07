Об этом сообщает The Athletic .

По данным английского издания, итальянский тренер хочет видеть в клубе не только Николая Матвиенко, но и Артема Бондаренко, также игравшего под его руководством в "Шахтере".

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл за дончан 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

В чемпионате Англии выступают два украинца - Виталий Миколенко играет за "Эвертон", а Александр Зинченко - за "Арсенал".

Роберто де Дзерби в сезоне 2021/2022 возглавлял "Шахтер". В настоящее время под его руководством "Брайтон" занимает в премьер-лиге восьмое место.

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