Экс-тренер "Шахтера" хочет пригласить в клуб АПЛ еще одного украинца
Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби хочет, чтобы в английский клуб перешел футболист "Шахтера" Артем Бондаренко
Об этом сообщает The Athletic .
По данным английского издания, итальянский тренер хочет видеть в клубе не только Николая Матвиенко, но и Артема Бондаренко, также игравшего под его руководством в "Шахтере".
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сыграл за дончан 18 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
В чемпионате Англии выступают два украинца - Виталий Миколенко играет за "Эвертон", а Александр Зинченко - за "Арсенал".
Роберто де Дзерби в сезоне 2021/2022 возглавлял "Шахтер". В настоящее время под его руководством "Брайтон" занимает в премьер-лиге восьмое место.
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