Экс-тренер сборной Украины заявил, что не стесняется работы в России
Бывший ассистент главного тренера "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо сказал, что ему не стыдно за то, что он работал в России
Об этом сообщают российские СМИ.
"Обнять старых друзей, которых я оставил в РФ и Украине, — это то, почему я скучаю больше всего. Различий между россиянами и испанцами нет, мы очень похожи люди, мы близки почти по всем параметрам. В каждой стране есть хорошие и, скажем так , плохие люди Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают во всем мире Почему россияне приезжают в Испанию на отдых или жить? Потому что мы очень похожи! Мне не стыдно, что я работал в РФ", - сказал Рауль Рианчо.
Последним местом работы Рауля Рианчо был московский "Спартак", где он сначала был ассистентом Массимо Каррери, а затем тренировал команду самостоятельно на правах и.о. главного тренера. Испанец уехал из РФ в конце 2021 года.
Украинским фанатам 63-летний Рианчо известен своей работой в штабе Сергея Реброва в "Динамо". Испанец был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.
- В ноябре 2021 года Рауль Рианчо просился на работу в сборную России по футболу.
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