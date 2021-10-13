Экс-тренер сборной Украины призвал Петракова немедленно вернуть в команду Малиновского
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк заявил, что Александру Петракову необходимо перед решающим матчем против Боснии и Герцеговины вернуть в национальную команду Руслана Малиновского
Об этом сообщает Footboom .
По его словам, нынешнему главному тренеру сборной Украины Александру Петракову необходимо "включить дипломатию" и вернуть в команду полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского, который не был вызван на матчи с Финляндией (2: 1) и Боснией и Герцеговиной (1: 1) .
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"В последнем матче отбора нам нужно выигрывать и, думаю, надо все-таки рискнуть - выйти с первых минут с двумя нападающими. Состав у нас качественный, все нормально, за исключением одного - необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского. Руслан - игрок неординарный, выступает в Серии а, лучшим там признается. Разбрасываться такими футболистами мы не можем. Нужно включить дипломатию, а не предъявлять ультиматум. Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Пятов - это костяк национальной команды, на них все держится ", - сказал свекла, возглавлявший сборную Украины в 2002 - 2003 годах.
- Заключительный матч группового раунда отбора ЧМ-2022 сборная Украины сыграет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины.
- Напомним, 12 октября в отборочном матче чемпионата мира-2022 по футболу сборная Украины сыграла во Львове вничью с Боснией и Герцеговиной.
- Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Боснией и Герцеговиной заявил, что команде не хватает классных футболистов.
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