Экс-тренер сборной Украины Петраков возглавил сборную Армении
Украинский специалист Александр Петраков назначен главным тренером сборной Армении
Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
Соответствующее решение было принято 14 января на заседании исполнительного комитета ФФО. До Петракова армянскую команду возглавлял испанский специалист Хоакин Капаррос.
В 2022 году Петраков во главе сборной Украины дважды разгромно победил Армению в рамках Лиги наций УЕФА (номинально домашний матч – 3:0; выездной матч – 5:0).
Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 года по январь 2022-го. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре и уступила решающий матч плей-офф отбора Уэльса.
- 22 ноября сообщалось, что УАФ предложила Сергею Реброву стать новым главным тренером сборной Украины.
- 13 января Украинская ассоциация футбола объявила об окончании сотрудничества с главным тренером национальной команды Украины Александром Петраковым.
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