Экс-тренер сборной Сабо нашел слабое место современной команды Украины

Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".



По словам Сабо, самое слабое место сборной Украины - центральные защитники.



"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут невовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены", - высказался Йожеф Сабо.



Следующий матч сборная Украины по футболу проведет 9 октября. В 7-м туре квалификации ЧМ-2022 украинцы встретятся с Финляндией.

Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .