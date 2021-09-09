Экс-тренер сборной Сабо нашел слабое место современной команды Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что у современной команды есть серьезные проблемы в защите
Об этом сообщает "Футбол 1/2/3".
По словам Сабо, самое слабое место сборной Украины - центральные защитники.
"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут невовремя возвращаться. Посмотрим, время подготовиться еще есть. У Петракова еще есть время посмотреть на футболистов. Я думаю, что на официальные игры потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены", - высказался Йожеф Сабо.
Следующий матч сборная Украины по футболу проведет 9 октября. В 7-м туре квалификации ЧМ-2022 украинцы встретятся с Финляндией.
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Напомним, 8 сентября в товарищеском матче сборная Украины сыграла вничью против Чехии .
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