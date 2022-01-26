Экс-тренер сборной Польши объяснил, почему назначение Шевченко перед матчем ЧМ-2022 против России будет ошибкой

Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

По словам Беэнхакера, возглавлявшего сборную Польши в 2006-2009 годах, перед стыковыми матчами чемпионата мира - 2022 у иностранного тренера будет мало времени, чтобы войти в курс дел, поэтому нужно назначать польского специалиста.

"В нынешней ситуации для польской сборной любой иностранный тренер был бы плохим выбором. Сейчас на это нет времени. Адам Навалка должен возглавить команду в мартовских матчах. А если по какой-то причине это невозможно, то Ян Урбан - не менее хороший кандидат. Рассмотрение кандидатуры Андрея Шевченко на данном этапе ошибка, поскольку даже если он начнет работать сразу после подписания контракта, до марта у него не будет достаточно времени, чтобы познакомиться с польской командой", - сказал Беэнхакер.

Он добавил, что сомневается в способности Шевченко тренировать польскую сборную, поскольку украинец не знает специфики местного футбола.

"Андрей Шевченко был отличным футболистом, как и мой соотечественник Марко ван Бастен, который также был тренером сборной своей страны. Но это не значит, что Ван Бастен тогда или Шевченко сейчас смогли бы руководить другой сборной, тем более в такой сложный момент, когда катастрофически не хватает времени. Шевченко абсолютно не знаком с Польшей, у него нет никаких знаний о специфике команды.Проблема не в Шевченко, просто любой иностранный тренер в такой момент - это огромный риск, который становится еще большим, если у этого тренера нет большого опыта", - подчеркнул Беэнхакер.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта Польша встретится в полуфинале плей-офф за право сыграть на чемпионате мира - 2022 с Россией.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

С 2016 по 2021 год Шевченко возглавлял сборную Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши.

25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали, что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.

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