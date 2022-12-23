Экс-тренер сборной Испании признался, что убеждал Месси отказаться от Аргентины

Об этом сообщает Marca .

"Лучший игрок, какого я видел, - Лионель Месси. Между Роналду и Месси я выберу второго. Он поражает меня своей стабильностью и качеством. У него было несколько фантастических сезонов, он всегда ведет свою команду вперед. Я сделал все, чтобы уговорить Лионеля играть за Испанию, но он отказался из-за любви к своей стране", - рассказал Висенте Дель Боске.

Дель Боске возглавлял сборную Испании с 2008 по 2016 год. Выиграл с командой чемпионат мира - 2010 и Евро-2012. Также тренировал мадридский "Реал".

Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира - 2022.

Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира - 2022 в Катаре.

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