Экс-тренер сборной Испании признался, что убеждал Месси отказаться от Аргентины
Испанский тренер Висенте Дель Боске рассказал, что пытался уговорить Лионеля Месси играть за сборную Испании по футболу
Об этом сообщает Marca .
"Лучший игрок, какого я видел, - Лионель Месси. Между Роналду и Месси я выберу второго. Он поражает меня своей стабильностью и качеством. У него было несколько фантастических сезонов, он всегда ведет свою команду вперед. Я сделал все, чтобы уговорить Лионеля играть за Испанию, но он отказался из-за любви к своей стране", - рассказал Висенте Дель Боске.
Дель Боске возглавлял сборную Испании с 2008 по 2016 год. Выиграл с командой чемпионат мира - 2010 и Евро-2012. Также тренировал мадридский "Реал".
Лионель Месси дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году.
- 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира - 2022.
- Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира - 2022 в Катаре.
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