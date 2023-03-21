Экс-тренер сборной Англии в 75 лет возглавил клуб АПЛ
Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон до конца сезона возглавил "Кристалл Пелес"
Об этом сообщает "Кристалл Пелес" в twitter.
Рой Ходжсон заключил контракт с лондонским клубом до конца нынешнего сезона. В должности главного тренера он сменил француза Патрика Виейра.
75-летний Ходжсон уже тренировал "Кристалл Пелес" в 2017-2021 годах. В прошлом сезоне возглавлял "Уотфорд". В 2012 – 2016 годах был главным тренером сборной Англии.
"Кристалл Пелес" занимает в чемпионате Англии 12-е место.
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