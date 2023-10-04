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Экс-тренер ПСЖ нашел новую работу в Катаре

4 октября, 2023 среда
10:38
Спорт

Новым главным тренером катарского "Аль-Духаиля" станет Кристоф Галтье

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры Кристофа Галтье и катарского "Аль-Духаиля" находятся на завершающей стадии. Стороны близки к завершению соглашения.

Предыдущим клубом 57-летнего Галтье был французский ПСЖ. Ранее француз также возглавлял "Ниццу", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Марсель".

Вместе с "Лиллем" и ПСЖ тренер выигрывал чемпионат Франции. С ПСЖ он также завоевал Суперкубок Франции, а с "Сент-Этьеном" - Кубок лиги.

  • Ранее с должности главного тренера "Аль-Духаиля" был уволен Эрнан Креспо. Команда идет четвертой в турнирной таблице и после 5 матчей отстает от первой позиции на 3 балла.
Катар
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