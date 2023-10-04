Экс-тренер ПСЖ нашел новую работу в Катаре

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры Кристофа Галтье и катарского "Аль-Духаиля" находятся на завершающей стадии. Стороны близки к завершению соглашения.

Предыдущим клубом 57-летнего Галтье был французский ПСЖ. Ранее француз также возглавлял "Ниццу", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Марсель".

Вместе с "Лиллем" и ПСЖ тренер выигрывал чемпионат Франции. С ПСЖ он также завоевал Суперкубок Франции, а с "Сент-Этьеном" - Кубок лиги.