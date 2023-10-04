Экс-тренер ПСЖ нашел новую работу в Катаре
Новым главным тренером катарского "Аль-Духаиля" станет Кристоф Галтье
Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры Кристофа Галтье и катарского "Аль-Духаиля" находятся на завершающей стадии. Стороны близки к завершению соглашения.
Предыдущим клубом 57-летнего Галтье был французский ПСЖ. Ранее француз также возглавлял "Ниццу", "Лилль", "Сент-Этьен" и "Марсель".
Вместе с "Лиллем" и ПСЖ тренер выигрывал чемпионат Франции. С ПСЖ он также завоевал Суперкубок Франции, а с "Сент-Этьеном" - Кубок лиги.
- Ранее с должности главного тренера "Аль-Духаиля" был уволен Эрнан Креспо. Команда идет четвертой в турнирной таблице и после 5 матчей отстает от первой позиции на 3 балла.
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