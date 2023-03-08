Об этом сообщает FanDay .

Таким образом Йожеф Сабо отреагировал на то, что возглавлявший сборную Украины Александр Петраков вызвал в национальную команду Армении четырех футболистов из российских клубов - Наира Тикнизяна ("Локомотив"), Хорена Байрамяна ("Ростов") Эдуарда Сперцяна и Георгия Арутюняна (оба - "Краснодар").

"Я против того, чтобы вызывать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, стоит прекратить какие-либо отношения. Как можно после этих зверств иметь с ними что-нибудь общее? Если он это сделал, я не знаю по каким соображениям, настоящий украинец бы этого не сделал", - сказал Сабо.

Александр Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 по декабрь 2022 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира - 2022 в Катаре и уступила в решающем матче плей-офф отбора Уэльса.

В 2019 году Петраков привел юношескую сборную Украины к золотым медалям чемпионата мира U-20.

В январе 2023 года 65-летний тренер возглавил сборную Армении, которая стартует в отборе Евро-2024 25 марта домашней игрой с Турцией. Также соперниками армян по группе будут Уэльс, Хорватия и Латвия.

Йожеф Сабо тренировал сборную Украины в 1994-м и 1996-1999 годах и возглавлял "Динамо" в 1992, 1994, 1995 –1997, 2004–2005 и 2007 годах.