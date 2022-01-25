Экс-тренер Ломаченко и Усика посоветовал спортсменам, делающим совместные фото с россиянами, отправляться на передовую
Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский поддержал запрет украинским олимпийцам делать общие фото с россиянами
Об этом Сосновский рассказал в интервью Meta-ratings.com.ua .
По словам бывшего главного тренера сборной Украины, под руководством которого выступали олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко, решение о запрете украинским спортсменам делать общие фото с россиянами нужно было принять давно.
"Такое решение напрашивалось давно, ведь война длится не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале уважения с победителями-россиянами" на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России, ведь какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории", - сказал Сосновский.
Он добавил, что нужно всегда быть патриотом Украины и иметь четкую позицию.
"Как я могу относиться к России, если она хочет уничтожить мою страну? Но мы этого не позволим. Уже семь ребят, которые тренировались в специализированном боксерском зале, где я провожу тренировки, участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Слава Богу, все вернулись живыми. А тем, кто утверждает, что мы – один народ, что мы – брать и делает общие фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, что они сразу изменили бы свое мнение", - отметил Сосновский.
- Напомним, 24 января министр спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам рекомендовали избегать совместных фото с россиянами во время Олимпиады-2022.
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