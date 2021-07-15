Экс-тренер Кличко сравнил Ломаченко со сломанным автомобилем
Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко уже никогда не вернется на высокий уровень
Об этом Городничев сказал на своем канале в YouTube.
По его словам, лучшие времена для бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях остались позади.
"Характер у Ломы" газ не уменьшу "- это точно. Но уже все - сломанный автомобиль. Ну сколько папа будет ездить на этом неисправном автомобиле?", - спросил Городничев, который был одним из ассистентов американского тренера Владимира Кличко - Джонатона Бэнкса.
Также он добавил, что в победе Василия Ломаченко над Масайоши Накатани нет ничего экстраординарного, ведь украинец существенно преобладает японца в классе.
"Да, Вася выиграл, все классно, но это уровень. Уровень Накатани на десять голов ниже. Вы думали, что Накатани выигрывает у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: "Вася выиграл, вернулся". Куда он вернулся? Если бы он в Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани - перворазрядник, от силы кандидат в мастера спорта ", - сказал Городничев.
- Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с американцем Теофимо Лопесом.
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