Экс-тренер Кличко сравнил Ломаченко со сломанным автомобилем

Об этом Городничев сказал на своем канале в YouTube.

По его словам, лучшие времена для бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях остались позади.

"Характер у Ломы" газ не уменьшу "- это точно. Но уже все - сломанный автомобиль. Ну сколько папа будет ездить на этом неисправном автомобиле?", - спросил Городничев, который был одним из ассистентов американского тренера Владимира Кличко - Джонатона Бэнкса.

Также он добавил, что в победе Василия Ломаченко над Масайоши Накатани нет ничего экстраординарного, ведь украинец существенно преобладает японца в классе.

"Да, Вася выиграл, все классно, но это уровень. Уровень Накатани на десять голов ниже. Вы думали, что Накатани выигрывает у Васи из-за того, что он боксировал с Теофимо Лопесом? Это бред. Вы должны это понимать. Уровень другой. А у нас все: "Вася выиграл, вернулся". Куда он вернулся? Если бы он в Лопеса выиграл, вопросов бы не было. А так Накатани - перворазрядник, от силы кандидат в мастера спорта ", - сказал Городничев.

Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с американцем Теофимо Лопесом.

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