Экс-тренер киевского "Динамо" заявил, что Россия обязана победить Украину в полуфинале Евро-2022
Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев пожелал сборной России победы в полуфинале чемпионата Европы по футзалу
Об этом он заявил в комментарии российскому сайту Legalbet.
По словам Газзаева, в последние годы российский футзал добивается больших успехов, поэтому сборная РФ должна побеждать Украину в полуфинале Евро-2022.
"В последние годы российский мини-футбол добивается высоких достижений. Россия должна победить. Станет ли этот матч первым, после которого Россию и Украину перестанут разводить по политическим мотивам, сборные начнут играть друг против друга? Спорт не имеет национальности. В любых видах. Бразилец Диего Коста выступает за сборную Испании. Украинские спортсмены играют за Россию", - сказал Газзаев, который в 2009-2010 годах был главным тренером "Динамо".
Украина сыграет с Россией в полуфинале Евро-2020 в Амстердаме (Нидерланды) в пятницу, 4 февраля. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 сборная Украины одержала победу над Казахстаном со счетом 5:3.
- 1 февраля стало известно, что в полуфинале Евро-2022 Украина встретится с Россией .
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