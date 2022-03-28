Экс-тренер "Днепра" рассказал, как воспринимают войну РФ против Украины в Испании

Об этом Рамос рассказал в интервью FanDay .

По словам испанского тренера, он провел в Украине многие годы, поэтому ему больно наблюдать за страданиями украинцев.

"Поэтому я принял решение помогать украинцам через свои возможности - приютил в своем доме украинскую семью, устраиваю благотворительные ужины, одним словом, помогаю чем могу", - рассказал Рамос.

Он добавил, что в Испании знают правду о том, что россияне творят в Мариуполе, Харькове, Чернигове.

"Думаю, все страны должны максимально включаться в эту войну, помогать Украине, потому что Россия сбрасывает ракеты и бомбы не только на объекты военной инфраструктуры, но и уничтожает мирное население, детей, женщин. Но мы не политики и нам непросто до конца понять, почему НАТО, Соединенные Штаты и другие влиятельные страны допускают такое количество жертв в Украине. Нам со стороны кажется, что НАТО стоило бы вмешаться, но в то же время мы не представляем к каким последствиям это может привести, но меня удивляет, что Североатлантический Альянс выбрал выжидательную позицию и смотрит шаг за шагом за развитием событий", - сказал Рамос.

Он констатировал, что ситуация напряжена и предсказать дальнейшее развитие очень сложно.

"Путин показал себя безжалостным и нещадным, атаковал Украину в жесточайшей манере. Поэтому может произойти что угодно, и, конечно, есть страх, что Путин может использовать ядерное оружие. Теоретически это может перерасти в Третью мировую войну. Мы не знаем, как Путин отреагирует на то или иное развитие событий", - подытожил Рамос, который тренировал "Днепр" в 2010-2014 годах.

Напомним, 19 марта бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру раскритиковал мировых лидеров за бездействие в условиях российской агрессии против Украины.

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