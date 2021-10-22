Экс-тренер "Динамо" указал на проблему, которая мешает киевлянам в еврокубках 5 лет
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что киевляне уже пять лет вынуждены играть без классного форварда
Об этом сообщает Meta-ratings.
По его словам, динамовцам необходимо наконец найти качественного форварда, поскольку Владислав Супряга пока не вышел на должный уровень.
"Супряге нужно "зачехлить" свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо", не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому относится точка в атаке. "Динамо" сейчас хорошо играет в переходных фазах, но вот конечности нет. Гармаш - это не нападающий", - сказал Хацкевич после поражения "Динамо" от "Барселоны" в Лиге чемпионов со счетом 0:1, когда на позиции форварда сыграл Владислав Супряга, которого позже заменил Денис Гармаш.
Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019 года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.77
- Актуальное
- Важное