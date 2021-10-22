Экс-тренер "Динамо" указал на проблему, которая мешает киевлянам в еврокубках 5 лет

Об этом сообщает Meta-ratings.

По его словам, динамовцам необходимо наконец найти качественного форварда, поскольку Владислав Супряга пока не вышел на должный уровень.

"Супряге нужно "зачехлить" свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий. Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо", не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому относится точка в атаке. "Динамо" сейчас хорошо играет в переходных фазах, но вот конечности нет. Гармаш - это не нападающий", - сказал Хацкевич после поражения "Динамо" от "Барселоны" в Лиге чемпионов со счетом 0:1, когда на позиции форварда сыграл Владислав Супряга, которого позже заменил Денис Гармаш.

Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019 года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.