Об этом сообщает FootBoom

По словам Сабо, динамовцы демонстрируют слабую игру в атаке, поэтому им следует попытаться дотянуть до серии послематчевых пенальти и там вырвать победу.

"Нет у "Динамо" атаки. Нет центрального нападающего, который бы двигался по ширине, назад и т.д. Забивать реально некому. Беседин – ну никакой сейчас, Цыганков сейчас слабенький, далек от своих лучших показателей. Поэтому наш, по сути, единственный шанс - сохранить равновесие до конца игрового времени и дотянуть до серии пенальти, где попытаться вытащить счастливый билет. Думаю, что именно так будет играть Луческу. Да, есть вероятность поймать турок на контратаке, но она очень мала", - сказал Сабо, возглавлявший сборную Украины в 1994-м и 1996-1999 годах и тренировавший "Динамо" в 1992, 1994, 1995–1997, 2004–2005 и 2007 годах.

Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0. Повторная игра состоится 27 июля в Стамбуле и начнется в 20:00 по киевскому времени.

20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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