Экс-тренер "Динамо" Сабо рассказал, в чем Луческу превосходит Лобановского
Йожеф Сабо заявил, что нынешний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу превосходит в везении легендарного Валерия Лобановского
Об этом сообщает Footboom .
"Считаю, что Луческу очень удачливый тренер. Раньше говорили об особом везении Лобановского. Куда там - Мирча Луческу столько уже матчей решающих выиграл, в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", - сказал Сабо после победы "Динамо" в дополнительное время над австрийским "Штурмом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.
В то же время он отметил, что одного везения будет мало, чтобы пройти следующего соперника в Лиге чемпионов - португальскую "Бенфику".
"Киевляне, без сомнения, будут действовать от обороны. Однако прессинг лиссабонцев несравним с прессингом "Штурма". "Бенфика" внимательно изучит игру "Динамо" против австрийцев и сделает выводы. Луческу, выбирая состав и тактику на поединок с португальцами, будет надеяться на то, что удастся отбиться и кто-то из динамовцев сможет убежать от всех и забить. Но мне кажется, что "Бенфику" киевляне, к сожалению, не одолеют", - спрогнозировал Сабо.
"Динамо" в решающем раунде плей-офф отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой". Матчи пройдут 17 и 23 августа.
Йожеф Сабо возглавлял сборную Украины в 1994 и 1996–1999 годах и тренировал "Динамо" в 1992, 1994, 1995–1997, 2004–2005 и 2007 годах.
Валерия Лобановского считают величайшим украинским футбольным тренером.
- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.
- Позже стало известно, что полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Денис Гармаш не сыграют против португальской "Бенфики" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за дисквалификации.
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