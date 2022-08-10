Об этом сообщает Footboom .

"Считаю, что Луческу очень удачливый тренер. Раньше говорили об особом везении Лобановского. Куда там - Мирча Луческу столько уже матчей решающих выиграл, в сложных обстоятельствах, действуя от обороны", - сказал Сабо после победы "Динамо" в дополнительное время над австрийским "Штурмом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.

В то же время он отметил, что одного везения будет мало, чтобы пройти следующего соперника в Лиге чемпионов - португальскую "Бенфику".

"Киевляне, без сомнения, будут действовать от обороны. Однако прессинг лиссабонцев несравним с прессингом "Штурма". "Бенфика" внимательно изучит игру "Динамо" против австрийцев и сделает выводы. Луческу, выбирая состав и тактику на поединок с португальцами, будет надеяться на то, что удастся отбиться и кто-то из динамовцев сможет убежать от всех и забить. Но мне кажется, что "Бенфику" киевляне, к сожалению, не одолеют", - спрогнозировал Сабо.

"Динамо" в решающем раунде плей-офф отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой". Матчи пройдут 17 и 23 августа.

Йожеф Сабо возглавлял сборную Украины в 1994 и 1996–1999 годах и тренировал "Динамо" в 1992, 1994, 1995–1997, 2004–2005 и 2007 годах.

Валерия Лобановского считают величайшим украинским футбольным тренером.

9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.

Позже стало известно, что полузащитники "Динамо" Сергей Сидорчук и Денис Гармаш не сыграют против португальской "Бенфики" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов из-за дисквалификации.

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