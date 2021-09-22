Экс-тренер "Динамо" Сабо раскритиковал Петракова за игнорирование Малиновского в сборную Украины

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.



По словам Сабо, Петраков должен был поговорить с Малиновским, а не игнорировать его.



"Невызов Малиновского - это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: " Полетел - хорошо, что полетел ", " Многие говорят - вызываю вместо него другого ". Не вызывать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", - сказал Йожеф Сабо.



4 октября начнутся сборы, где футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины, которые состоятся в октябре.