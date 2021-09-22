Экс-тренер "Динамо" Сабо раскритиковал Петракова за игнорирование Малиновского в сборную Украины
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал Александра Петракова за игнорирование Руслана Малиновского в национальной команде
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
По словам Сабо, Петраков должен был поговорить с Малиновским, а не игнорировать его.
"Невызов Малиновского - это плохо. Пусть Петраков не обижается. Если Малиновский в чем-то виноват, то он должен был вызвать его к себе и поговорить по-хорошему. Такое бывает. А не рубить сразу: " Полетел - хорошо, что полетел ", " Многие говорят - вызываю вместо него другого ". Не вызывать Малиновского в сборную Украины - это ошибка. Петраков должен понимать, что в национальной команде нельзя относиться к игрокам, как к молодежи", - сказал Йожеф Сабо.
4 октября начнутся сборы, где футболисты сборной Украины будут готовиться к ближайшим отборочным матчам ЧМ-2022 - против Финляндии и Боснии и Герцеговины, которые состоятся в октябре.
- Напомним, 5 сентября Александр Петраков признался, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 13 сентября Александр Петраков заявил, что полузащитник Руслан Малиновский отказался играть против Чехии.
- 15 сентября футболист сборной Украины Руслан Малиновский обнародовал заявление относительно своего конфликта с главным тренером команды Александром Петраковым.
- 17 сентября и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков обнародовал список игроков для октябрьских матчей, в нем нет Малиновского.
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