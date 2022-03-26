Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что в ОАЭ на него набрасываются россияне из-за украинской символики
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил, что у него в ОАЭ возникают конфликты с россиянами из-за украинской символики
Об этом Ребров рассказал в программе Денисов Time, сообщает "Футбол 1" .
По его словам, в ОАЭ сейчас очень много россиян, и у него с ними возникают конфликты.
"К сожалению, ОАЭ – это пророссийская страна. Здесь сейчас очень много россиян, уехавших из России. Очень много конфликтов, даже когда мы с детьми выходим с украинской символикой. Пока достаточно и украинцев здесь. Достаточно много конфликтов. Наверное сейчас меньше, поэтому что многие россияне понимают, что они не правы, но сначала было много конфликтов", - сказал Ребров, являющийся главным тренером клуба "Аль-Айн".
- Напомним, 9 марта Сергей Ребров заявил, что готов вернуться в Украину , чтобы защищать ее от вторжения российских оккупантов.
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