Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что перешел в общении на украинский язык

Об этом сообщает ТСН .

"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны- агрессорки", - сказал Ребров, сейчас тренирующий "Аль-Айн" из ОАЭ.

47-летний Сергей Ребров родился в Горловке Донецкой области и является воспитанником "Шахтера". Он тренировал "Динамо" в 2014 – 2017 годах. Также возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

26 марта Сергей Ребров заявил, что у него в ОАЭ возникают конфликты с россиянами из-за украинской символики.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb