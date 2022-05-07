Экс-тренер "Динамо" Ребров заявил, что перешел в общении на украинский язык
Украинский футбольный тренер Сергей Ребров призвал всех переходить в общении на украинский язык
Об этом сообщает ТСН .
"Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны- агрессорки", - сказал Ребров, сейчас тренирующий "Аль-Айн" из ОАЭ.
47-летний Сергей Ребров родился в Горловке Донецкой области и является воспитанником "Шахтера". Он тренировал "Динамо" в 2014 – 2017 годах. Также возглавлял "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- 26 марта Сергей Ребров заявил, что у него в ОАЭ возникают конфликты с россиянами из-за украинской символики.
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