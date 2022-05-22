Об этом Ребров рассказал в интервью программе "Прямая красная".

По его словам, это произошло в октябре 1999-го, после матча отбора Евро-2000, в котором сборная Украины сыграла в Москве вничью 1:1 с Россией и лишила ее шансов на выход в финальную часть турнира.

"Часы, которые Путин подарил после матча Россия – Украина в 1999 году, я подарил своему отцу. Не знаю сейчас историю этих часов, где они находятся, там была выгравирована дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были все очень расстроены. Давал часы лично Путин. Я их не видел после этого. Мне тогда не очень были интересны эти часы. Конечно, тогда никто не задумывался, насколько сейчас эти часы будут... Как вы говорите, что их нужно разбить", – рассказал Ребров, сейчас тренирующий "Аль-Айн" из ОАЭ.

Осенью 1999 года Владимир Путин занимал должность премьер-министра России.

Сергей Ребров, кроме "Аль-Айна", возглавлял "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

7 мая Сергей Ребров призвал всех переходить в общении на украинский язык.

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