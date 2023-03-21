Об этом сообщает "Украинский футбол" .

По словам Александра Хацкевича, он не понимает зачем новый тренер Руслан Ротань вернул играющего за польскую "Краковию" Евгения Коноплянки в сборную Украины, в которую он не вызывался три года.

"Я за игрой Коноплянки не слежу уже давно, но меня этот выбор очень удивил. Не знаю, был ли этот вызов согласован с Ребровым, УАФ или это личный выбор Ротаня, но если брать статистику Коноплянки, то я не понимаю, за какие заслуги он сегодня вызывается в сборную. Некоторые футболисты этой сборной Украины даже не знакомы с Коноплянкой", - сказал Хацкевич.

Последний раз 33-летний вингер играл за национальную команду в сентябре 2020 года, когда вышел на поле в игре Лиги наций против Швейцарии (2:1).

В общей сложности Евгений Коноплянка сыграл за сборную Украины 86 матчей и забил 21 гол.

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

После увольнения из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

С 2010 по 2014 годы Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".

В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.