Экс-тренер "Динамо" Хацкевич рассказал, почему сожалеет о переезде в Россию. Видео

Об этом белорусский тренер рассказал YouTube-каналу "Прямая красная".



По словам Хацкевича, его работа в "Роторе" - это не очень правильный шаг.



”Теперь я понимаю, что этот шаг, на мой взгляд, не очень правильный, но тренеры... Мы наемные работники. То, с чем я столкнулся, именно с людьми, которые возле команды. Я не говорю за другие команды. Но те люди, которые там... Я не с теми людьми сел в одну лодку. Там все команды практически на госбюджете, у них нет хозяина. Есть люди, которые формируют, хотят формировать состав, хотят руководить тренером, но со мной так не прошло", – сказал Хацкевич.

48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017-го по август 2019 года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.



После увольнения из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

С 2010-го по 2014 год Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".



В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.

3 августа экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что не готов возглавить сборную Украины по футболу, потому что не является украинцем.

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