Экс-тренер "Динамо" Хацкевич рассказал, готов ли возглавить сборную Украины

Об этом сообщает Sport24.ru .



По словам Хацкевича, национальную команду должен тренировать специалист, имеющий паспорт этой страны...



"Готов ли я возглавить сборную Украины? Мне кажется, что национальную команду все же должен тренировать человек, имеющий паспорт этой страны. Это момент, который нужно обязательно учитывать - тренер сборной должен быть частью страны, родиться и вырасти в ней. Но это исключительно мое мнение. Тем более, мне кажется, что раз было решено не продлевать контракт с Шевченко, то в УАФ уже есть кандидаты, с которыми они ведут переговоры. Сборной играть уже в сентябре в отборе ЧМ, так что не думаю, что все произошло спонтанно ", - сказал белорус.

47-летний Александр Хацкевич работал в "Динамо" с июня 2017 года до августа 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

С 2010 до 2014 года Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 - 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".



В 2010-2011 годах Хацкевич уже работал ассистентом главного тренера сборной Украины.

1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.

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