Экс-тренер "Динамо" Хацкевич объяснил преимущества Ракицкого перед матчами "Шахтера" в Лиге Европы
Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич высоко оценивает уровень центрбека "Шахтера" Ярослава Ракицкого
Об этом сообщает Sport Arena.
"Ракицкий имеет большой опыт, как футбольный, так и жизненный. Вроде бы Ярослав не подвержен травмам, но в какой он сейчас форме? Уверен, хладнокровия в обороне он прибавит. Осенью Ярослав играл в турецком чемпионате, поэтому составить точное мнение сейчас трудно. Понятно одно – Ракицкий нужен нынешнему "Шахтеру", – сказал Александр Хацкевич.
Ракицкий перешел в "Шахтер" на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца нынешнего сезона.
Первую часть нынешнего сезона центральный защитник провел в турецком клубе Адана Демирспор.
В марте 2022 года, после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, футболист расторг контракт с российским "Зенитом", за который он выступал с 2019 года.
33-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником "Шахтера". Он выступал за дончан с 2009 по 2019 год, сыграл 326 матчей, забил 14 мячей и завоевал вместе с командой 19 трофеев.
Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.
Завтра, 16 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Ренна" в плей-офф Лиги Европы. Начало в 19:45.
- 2 марта 2022 года Ярослав Ракицкий объявил, что покидает российский "Зенит".
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