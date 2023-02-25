Экс-тренер "Челси" объяснил, почему Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко
Бывший тренер "Челси" Авраам Грант заявил, что Михаилу Мудрику будет сложно добиться уровня Андрея Шевченко, поскольку на пике формы он был лучшим футболистом мира
Об этом сообщает Setanta Sports .
"Андрей Шевченко – большой талант. Я не могу сравнивать его с Мудриком. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко", - сказал Грант.
В то же время, израильский тренер добавил, что Шевченко и Мудрик - игроки разных амплуа, поэтому их не стоит сравнивать.
"Не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из своего таланта. Не хочу много говорить о Мудрике в "Челси", но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант как нельзя лучше", - отметил Грант, который тренировал "Челси" в 2007-2008 годах, когда там выступал Шевченко.
Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года за рекордные для украинского футбола 100 млн евро.
- 15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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