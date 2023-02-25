Об этом сообщает Setanta Sports .

"Андрей Шевченко – большой талант. Я не могу сравнивать его с Мудриком. Шевченко в лучшей форме был, пожалуй, лучшим футболистом мира. Это фантастический игрок, просто невероятный. К сожалению, я работал с ним уже в конце его карьеры, но на своем пике он был лучшим нападающим в мире. Умный, качественный. Мудрику будет трудно достичь уровня Шевченко", - сказал Грант.

В то же время, израильский тренер добавил, что Шевченко и Мудрик - игроки разных амплуа, поэтому их не стоит сравнивать.

"Не нужно их сравнивать. Каждый должен выжимать максимум из своих качеств, из своего таланта. Не хочу много говорить о Мудрике в "Челси", но это хороший игрок, в этом нет никаких сомнений. Надеюсь, у них появится хорошая стратегия, которая позволит ему проявлять свой талант как нельзя лучше", - отметил Грант, который тренировал "Челси" в 2007-2008 годах, когда там выступал Шевченко.

Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года за рекордные для украинского футбола 100 млн евро.